"Sono davvero molto addolorata": la commozione di Iva Zanicchi per la morte di Milva (Di sabato 24 aprile 2021) Se n'è andata ad 81 anni Milva, anche nota come la Pantera del Goro. Maria Ilva Biolcati, questo il nome dell'artista (cantante e attrice teatrale), è morta ad 81 anni ma già da tempo era malata. Come raccontava tramite Facebook dieci anni or Sono: "Lavoravo all'album quando mi Sono sentita malissimo, scoprendo poi a causa di diverse patologie, così Sono stata ricoverata. Ho perso l'uso delle gambe e la memoria. Sono uscita dalla clinica che ho recuperato tutto ma ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della carriera. Il mio corpo mi ha presentato il conto a 71 anni". Nonostante ciò, grandissimo il dolore delle persone che la conoscevano. A partire da Iva Zanicchi, commossa ai microfoni dell'Adnkronos: "Sono davvero ..."

