Simone Inzaghi negativo al coronavirus (Di domenica 25 aprile 2021) L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è guarito dal Covid: per questo motivo, si attende il suo ritorno in panchina in vista della partita Lazio-Milan. Covid, Simone Inzaghi è guarito: sarà in panchina per la partita Lazio-Milan su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) L’allenatore della Lazioè guarito dal Covid: per questo motivo, si attende il suo ritorno in panchina in vista della partita Lazio-Milan. Covid,è guarito: sarà in panchina per la partita Lazio-Milan su Notizie.it.

Advertising

SkySport : Lazio, Simone Inzaghi è guarito dal Covid: in panchina col Milan #SkySerieA #SerieA #SkySport #Lazio #LazioMilan… - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, da lunedì l'Italia cambia colore: la mappa. Simone Inzaghi è guarito - infoitsport : Simone Inzaghi è guarito dal Covid, può tornare in panchina in Lazio-Milan - infoitsport : Lazio, sconfitto il Covid: Simone Inzaghi subito in campo - infoitsport : Lazio: Simone Inzaghi negativo al Coronavirus -