Serie A, negli anticipi vincono Genoa, Crotone e Sassuolo (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - negli anticipi della 33esima giornata di Serie A vincono Genoa, Crotone e Sassuolo. La squadra di Ballardini si aggiudica il derby ligure battendo lo Spezia con un secco 2-0 maturato nella ripresa. Un risultato che rischia di complicare la vita all'undici di mister Italiano di nuovo risucchiato nelle zona calde della classifica dove si lotta per non retrocedere. I rossoblu, invece, salgono (provvisoriamente) al tredicesimo posto con 36 punti. La salvezza è davvero a un passo. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con il Genoa però più impegnato a ricercare il gol del vantaggio. Lo realizza Pandev ma l'arbitro annulla dopo un check del Var per un fallo di Destro sul portiere spezzino. L'1-0 arriva al 62': merito di Scamacca che sigla a porta ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI -della 33esima giornata di. La squadra di Ballardini si aggiudica il derby ligure battendo lo Spezia con un secco 2-0 maturato nella ripresa. Un risultato che rischia di complicare la vita all'undici di mister Italiano di nuovo risucchiato nelle zona calde della classifica dove si lotta per non retrocedere. I rossoblu, invece, salgono (provvisoriamente) al tredicesimo posto con 36 punti. La salvezza è davvero a un passo. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con ilperò più impegnato a ricercare il gol del vantaggio. Lo realizza Pandev ma l'arbitro annulla dopo un check del Var per un fallo di Destro sul portiere spezzino. L'1-0 arriva al 62': merito di Scamacca che sigla a porta ...

