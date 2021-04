Sassuolo | Carnevali | «De Zerbi? Ecco cosa faremo»

(Di sabato 24 aprile 2021) Giovanniha parlato nel prepartita della sfida contro la Sampdoria: le parole del direttore sportivo delGiovanniha parlato nel prepartita della sfida contro la Sampdoria: le parole del direttore sportivo delai microfoni di DAZN. «Il nostro vicepresidente è sempre stato accanto a noi, per noi è un momento triste.del nostro meglio. Non abbiamo le parole. De? Lui è legato a noi, come lui a noi. Non ci meravigliano le richieste, ci sono sempre state. Il progetto è comune. Noi come società sappiamodobbiamo fare: abbiamo un progetto economico e uno sportivo. Abbiamo le idee chiare. Ci sederemo nei prossimi giorni e noi vorremmo continuare con lui. Io sono convinto che anche lui voglia continuare con noi perché ...

"De Zerbi è legato a noi come noi siamo legati a lui. Non ci meraviglia che ci siano richieste per lui, c'erano anche negli altri anni. Come società sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo un progetto ch ...Sergio Sassi, amministratore delegato di Emilceramica e vicepresidente del Sassuolo Calcio, è scomparso a 63 anni. Emilceramica – come informa una nota – rappresenta una delle realtà più rilevanti del ...