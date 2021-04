Roma, testa a Manchester: con il Cagliari maxi turn over (Di sabato 24 aprile 2021) Magari oggi alle 15.15 Paulo Fonseca farà un'eccezione e svelerà in conferenza la formazione di domani a Cagliari. E magari dirà che l'ampio turnover che tutti immaginano in vista della semifinale d'... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Magari oggi alle 15.15 Paulo Fonseca farà un'eccezione e svelerà in conferenza la formazione di domani a. E magari dirà che l'ampioche tutti immaginano in vista della semifinale d'...

Advertising

VittorioSgarbi : Domani domenica 18 aprile a Roma, alle 15,30, in Piazza Bocca della Verità, ci sarà l’Italia che non si piega, che… - OfficialASRoma : ?? Testa al campionato ?? #TorinoRoma ?? DAJE ROMA! - sportli26181512 : Roma, testa a Manchester: con il Cagliari maxi turn over: Roma, testa a Manchester: con il Cagliari maxi turn over… - Tullia01 : RT @repubblica: Bambino di tre anni morso alla testa dal cane dello zio a Guidonia: ferito, portato in ospedale - ASR192711 : @aleaus81 @Sardanapalooo Soprattutto a ROMA lavorare sulla testa è FONDAMENTALE poi certo Sarri è un allenatore di… -