Recovery, al via il Cdm sul Pnrr | Telefonata Draghi - Von der Leyen, premier rassicura sulle riforme (Di sabato 24 aprile 2021) E' iniziato alle 22 il Consiglio dei ministri sul Recovery plan . La riunione era inizialmente convocata per le 10 di sabato, ma è slittata dopo l'impasse politico sul superbonus al 2023 e a causa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) E' iniziato alle 22 il Consiglio dei ministri sulplan . La riunione era inizialmente convocata per le 10 di sabato, ma è slittata dopo l'impasse politico sul superbonus al 2023 e a causa ...

Advertising

petergomezblog : Recovery, dopo la richiesta di Conte’intesa su proroga del Superbonus. Di Maio: “I fondi in un prossimo provvedimen… - repubblica : ?? Recovery, cdm al via dopo i rinvii. Il ministro Franco: 'Disco verde dalla Commissione europea'. Tensione sul sup… - primaopoitorna : RT @petergomezblog: Recovery, dopo la richiesta di Conte’intesa su proroga del Superbonus. Di Maio: “I fondi in un prossimo provvedimento”.… - danieledv79 : RT @repubblica: ?? Recovery, cdm al via dopo i rinvii. Il ministro Franco: 'Disco verde dalla Commissione europea'. Tensione sul superbonus… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: ?? Recovery, cdm al via dopo i rinvii. Il ministro Franco: 'Disco verde dalla Commissione europea'. Tensione sul superbonus… -