Parma-Crotone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Parma e Crotone si affrontano nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Di fronte le ultime due squadre della classifica, quasi condannate alla retrocessione. Gli emiliani sono penultimi con 20 punti e hanno 11 lunghezze di ritardo dal quartultimo posto a 6 gare dalla fine del torneo. Ancora più disperata la condizione dei calabresi, che chiudono la graduatoria con appena 15 punti e una distanza di 16 lunghezze dalla quartultima posizione. Sabato 24 aprile alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021)si affrontano nel match valevole per la trentatreesima giornata di. Di fronte le ultime due squadre della classifica, quasi condannate alla retrocessione. Gli emiliani sono penultimi con 20 punti e hanno 11 lunghezze di ritardo dal quartultimo posto a 6 gare dalla fine del torneo. Ancora più disperata la condizione dei calabresi, che chiudono la graduatoria con appena 15 punti e una distanza di 16 lunghezze dalla quartultima posizione. Sabato 24 aprile alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu Sky Go. SportFace.

Advertising

PEFIORENTINA : RT @PEFIORENTINA: Italian Calcio Saturday 24 April Serie A 14.00 Genoa 14th v Spezia 15th 17.00 Parma 19th v Crotone 20th 19.45 Sass… - ProfetaNeroAzz1 : Parma-crotone anticipo della prossima B, stasera dico Sassuolo, oggi Genoa-Spezia sembra un pareggio ma occhio... l… - sportface2016 : #SerieA Parma-Crotone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming. Come seguire il match del Tardini - carradori64 : @TalismanoNicola @Divino_2 @AttilioDeCol @MatteoMarcadent viste da 1243 tifosi del Genoa 452 tifosi dello Spezia 22… - aia_rimini : Designazione nel Campionato #SerieA per il nostro Antonio Rapuano, oggi ore 18 sarà impegnato allo Stadio Ennio Tar… -