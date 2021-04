Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: Plebiscito Padova-SIS Roma 15-10 nel quinto turno del Preliminary Round Scudetto (Di sabato 24 aprile 2021) La Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto femminile vede andare in scena la quarta giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, si registra la vittoria del Plebiscito Padova per 15-10 sulla SIS Roma, mentre Verona-Orizzonte Catania si giocherà domani, invece nel Girone D, quello del Final Round, che mette in palio il quinto posto finale, si registra la vittoria della RN Florentia per 8-3 sulla Vela Nuoto Ancona, mentre viene rinviata a data da destinarsi la sfida tra Bogliasco 1951 e Pallanuoto Trieste. TABELLINI Plebiscito Padova-LIFEBRAIN SIS ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) LaA1 2020-divede andare in scena la quarta giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, si registra la vittoria delper 15-10 sulla SIS, mentre Verona-Orizzonte Catania si giocherà domani, invece nel Girone D, quello del Final, che mette in palio ilposto finale, si registra la vittoria della RN Florentia per 8-3 sulla Vela Nuoto Ancona, mentre viene rinviata a data da destinarsi la sfida tra Bogliasco 1951 eTrieste. TABELLINI-LIFEBRAIN SIS ...

