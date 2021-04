“Oggi il mio cuore è rotto”. Lutto per Cristiano Malgioglio, devastato dalla grave perdita (Di sabato 24 aprile 2021) Cristiano Malgioglio è autore di alcuni tra i brani musicali di maggior successo in Italia, ma negli ultimi anni è diventato anche un personaggio del mondo della televione grazie a reality show come il Grande Fratello Vip e le ospitate nelle vesti di opinionista. Il 23 aprile ha festeggiato 76 anni e sui social è stata una vera piOggia di auguri per l’amata ‘Zia Malgy’. Sui social ha pubblicato una sua foto con la scritta “La mia vita meravigliosa” e didascalia: “Ho sempre pensato che il passato e il presente siano uniti anche nel futuro. Un beso a voi tutti”. Sin da subito è stato ricoperto di auguri e di abbracci virtuali dai tantissimi fan che lo seguono. Ma Oggi è il tempo del dolore. “Non avrei mai voluto pubblicare questa foto…ma volevo ricordare così in tutta la sua bellezza ed eleganza”. Oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021)è autore di alcuni tra i brani musicali di maggior successo in Italia, ma negli ultimi anni è diventato anche un personaggio del mondo della televione grazie a reality show come il Grande Fratello Vip e le ospitate nelle vesti di opinionista. Il 23 aprile ha festeggiato 76 anni e sui social è stata una vera pia di auguri per l’amata ‘Zia Malgy’. Sui social ha pubblicato una sua foto con la scritta “La mia vita meravigliosa” e didascalia: “Ho sempre pensato che il passato e il presente siano uniti anche nel futuro. Un beso a voi tutti”. Sin da subito è stato ricoperto di auguri e di abbracci virtuali dai tantissimi fan che lo seguono. Maè il tempo del dolore. “Non avrei mai voluto pubblicare questa foto…ma volevo ricordare così in tutta la sua bellezza ed eleganza”....

Advertising

matteosalvinimi : Un esempio di senso civico che è di ispirazione, bello sapere che ci sono ragazzi come Michele. Per lui gara di sol… - NicolaPorro : “Nessuno pensa che oggi si stia instaurando una #dittatura. Ciò che succede è quasi peggio”. Il mio editoriale oggi… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi in dichiarazione di voto sul Def - Laura64135537 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Mio commento: siamo passati dal “metodo Casalino” al “metodo cabina di regia”. Ma non va bene nea… - MarcoN17023399 : RT @NicolaPorro: “Nessuno pensa che oggi si stia instaurando una #dittatura. Ciò che succede è quasi peggio”. Il mio editoriale oggi ?? #cop… -