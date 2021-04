Morta Milva, il cordoglio di Pietruccio Montalbetti (Dik Dik) (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – Anche Pietruccio Montalbetti, storico chitarrista dei Dik Dik (foto), piange Milva, la grande cantante e interprete teatrale Morta all’età di 81 anni. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Montalbetti spiega di aver appreso “con molto dispiacere” la notizia della scomparsa della “Pantera di Goro” e ricorda che per i Dik Dik, appena firmato il contratto con la Ricordi, “il primo impatto con la casa discografica” fu quello di “fare la base per una canzone di Milva. Il titolo era “Splendore nell’erba” e nel disco, per la prima volta, abbiamo visto scritto “base eseguita dai Dik Dik”. Fu una grande emozione, così abbiamo avuto l’occasione per conoscere Milva: era bella e molto gentile”, conclude Montalbetti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – Anche, storico chitarrista dei Dik Dik (foto), piange, la grande cantante e interprete teatraleall’età di 81 anni. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook,spiega di aver appreso “con molto dispiacere” la notizia della scomparsa della “Pantera di Goro” e ricorda che per i Dik Dik, appena firmato il contratto con la Ricordi, “il primo impatto con la casa discografica” fu quello di “fare la base per una canzone di. Il titolo era “Splendore nell’erba” e nel disco, per la prima volta, abbiamo visto scritto “base eseguita dai Dik Dik”. Fu una grande emozione, così abbiamo avuto l’occasione per conoscere: era bella e molto gentile”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

