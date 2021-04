Milva, commenti choc da no vax dopo la morte: “Ti ha fatto bene il vaccino” (Di sabato 24 aprile 2021) Milva è morta a 81 anni e, proprio oggi, alcuni no vax hanno scritto messaggi incommentabili sotto il post in cui diceva di essersi vaccinata Mondo della musica in lutto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)è morta a 81 anni e, proprio oggi, alcuni no vax hanno scritto messaggi incommentabili sotto il post in cui diceva di essersi vaccinata Mondo della musica in lutto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

icarvsplume : RT @RosamariaMamone: Muore una donna. Questa donna era stata vaccinata e aveva postato una foto in cui invitava tutti a farlo. A poche ore… - IBeefsquatch : RT @RosamariaMamone: Muore una donna. Questa donna era stata vaccinata e aveva postato una foto in cui invitava tutti a farlo. A poche ore… - gmultatuli : RT @RosamariaMamone: Muore una donna. Questa donna era stata vaccinata e aveva postato una foto in cui invitava tutti a farlo. A poche ore… - AndreaGnarluz : RT @AnnaToniolo: I commenti VERGOGNOSI, su Milva. Fate schifo anche ai cazzi putrescenti! - giulianofalco : RT @RosamariaMamone: Muore una donna. Questa donna era stata vaccinata e aveva postato una foto in cui invitava tutti a farlo. A poche ore… -