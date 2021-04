Maxi assembramento di 200 persone in piazza Dante. Dieci pattuglie dei Carabinieri per disperdere la folla (Di sabato 24 aprile 2021) Intervento dei Carabinieri ieri sera a piazza Dante, nel centro storico di Napoli, per disperdere un assembramento di circa 200 persone. I militari della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti in piazza, nella porzione che affaccia su via Vincenzo Bellini, richiamati dal frastuono della musica provenire da un folto gruppo di persone. Sono state impiegate 10 pattuglie coordinate da un ufficiale per sciogliere l’assembramento e disperdere i presenti, gran parte dei quali si erano già dati alla fuga alla vista dei lampeggianti. Sono state identificate e multate 25 persone per violazioni della normativa anti contagio, tutti sorpresi senza mascherina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021) Intervento deiieri sera a, nel centro storico di Napoli, perundi circa 200. I militari della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti in, nella porzione che affaccia su via Vincenzo Bellini, richiamati dal frastuono della musica provenire da un folto gruppo di. Sono state impiegate 10coordinate da un ufficiale per sciogliere l’i presenti, gran parte dei quali si erano già dati alla fuga alla vista dei lampeggianti. Sono state identificate e multate 25per violazioni della normativa anti contagio, tutti sorpresi senza mascherina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

