Maurizio Corgnati | chi è stato l’ex marito di Milva e perché è finita

(Di sabato 24 aprile 2021)era curioso, si è fatto conoscere come regista televisivo e cinematografico, ma anche documentarista, ed è sicuramente lui l’uomo che inventò. Lei all’epoca del loro primo incontro era una giovane promessa della musica italiana mentre lui, laureato in legge, la aiuta a sfondare facendola diventare una diva senza tempo: “È l’uomo che ho amato di più e rimpianto sempre”. Sempre la figlia Martina, parlando di lui rilancia: “un genio, parlava sei o sette lingue e aveva letto tutto; sapeva l’Iliade e l’Odissea a memoria, in greco e in metrica”. Morì nel 1992 a causa di una malattia., è statanonché pigmalione die forse proprio oggi si ritroveranno dopo aver passato il resto della loro vita ...

Sempre in questi anni, nel 1961, sposa il regista, e da questo matrimonio nel 1963 nasce la figlia Martina. Sempre negli anni Sessanta, Milva incide gli LP Le canzoni del Tabarin " ...Sposa un regista colto e riservato,, si fa plasmare, conosce persone di un altro e alto livello. Ha una figlia, Martina, che diventerà importante critica e curatrice d'arte. La ...Un grande lutto ha colpito non solo la musica italiana, ma anche il mondo del teatro e della cultura in generale. Milva era malata da tempo: non appariva in televisione e non si esibiva da diversi ann ...Il mondo dello spettacolo italiano oggi brilla di meno, dopo aver perso una delle sue artiste più grandi: Milva. La cantante e attrice è venuta a mancare; la notizia della morte è arrivata a poco più ...