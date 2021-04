Lotta | Europei Varsavia 2021 | Kakhelashvili approda in finale per il bronzo

(Di sabato 24 aprile 2021) Nella penultima giornata dei Campionatididiarriva un buon risultato per Nikoloz, che si arrende soltanto in semicontro il russo Musa Evloev e così si giocherà un comunque prestigiosonella finalina. Iltore azzurro ha battuto agli ottavi Mihail Kajaia e ai quarti Kiril Milov, poi il ko in semiche comunque non preclude la possibilità all’italiano di punta della disciplina di andare a giocarsi una medaglia nella giornata conclusiva (domenica 25 aprile alle ore 18). SportFace.

... dopo i 25km di ieri, si è testata anche sui 5000 su pista, a tre settimane daglia squadre ... Nellaper il secondo posto si impone Federica Curiazzi in 22:27.90, precedendo Lidia Barcella,..." L'Italia è stata molto debole nel confronto con gli altri Statiin tema dialle mafie ", ha detto il procuratore con amarezza. Per Gratteri è inconcepibile, per esempio, che " la sede ...Nella penultima giornata dei Campionati Europei di Varsavia 2021 di lotta arriva un buon risultato per Nikoloz Kakhelashvili, che si arrende soltanto in semifinale contro il russo Musa Evloev e così s ...La sesta giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di lotta si è conclusa a Varsavia (Polonia) con l'assegnazione dei primi titoli nella greco-romana e con lo svolgimento delle eliminatorie ...