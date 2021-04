Lorella Cuccarini tesse le lodi a Maria De Filippi: “Mi ha teso la mano, la amo” (Di sabato 24 aprile 2021) Lorella Cuccarini dopo aver chiuso con la Rai ed un’edizione (non molto fortunata) de La Vita in Diretta che ha co-condotto con Alberto Matano (con cui non è mai andata granché d’accordo), ha trovato spazio su Canale 5 fortemente voluta da Maria De Filippi. La De Filippi, infatti, le ha offerto la cattedra di ballo ad Amici ed un ruolo da protagonista nel serale. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini ha confessato: “Ho un profondo rispetto per i ragazzi di Amici perché inseguono un loro sogno e noi li stiamo accompagnando, siamo molto protettive nei loro confronti. Io sono stata una giovane fortunata perché ho avuto maestri severi ma che mi hanno spronata”. E ancora: “Per me Amici è stata una rinascita, questa per me è un’esperienza che mi ha ... Leggi su biccy (Di sabato 24 aprile 2021)dopo aver chiuso con la Rai ed un’edizione (non molto fortunata) de La Vita in Diretta che ha co-condotto con Alberto Matano (con cui non è mai andata granché d’accordo), ha trovato spazio su Canale 5 fortemente voluta daDe. La De, infatti, le ha offerto la cattedra di ballo ad Amici ed un ruolo da protagonista nel serale. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo,ha confessato: “Ho un profondo rispetto per i ragazzi di Amici perché inseguono un loro sogno e noi li stiamo accompagnando, siamo molto protettive nei loro confronti. Io sono stata una giovane fortunata perché ho avuto maestri severi ma che mi hanno spronata”. E ancora: “Per me Amici è stata una rinascita, questa per me è un’esperienza che mi ha ...

