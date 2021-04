Lo stupro di una donna e i tempi del trauma

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono una, una madre e infine una giornalista. L’insieme di questi tre elementi fa si che scrivere queste righe sia particolarmente difficile e doloroso. Parlerò di un tema odioso che ha una parola altrettanto sgradevole da pronunciare:. Breve, immediata, dal suono brutto come l’atto che decrive. Non c’è rischio di equivocare o interpretare. Almeno così dovrebbe essere. In un mondo perfetto quando unadice ‘no’ o ‘basta’ tutto quello che sta accadendo intorno e su di lei si dovrebbe fermare. Ma questo non è un mondo perfetto. In un mondo perfetto nessun abbigliamento deve autorizzare a oltrepassare la regola del consenso. In un mondo perfetto puoi essere in uno stato di coscienza alterata e averlo scelto e nessuno può abusare della situazione. E nello stesso mondo perfetto puoi appartarti con un uomo perché ti ...