Liturri massacra il Recovery di Draghi | “Un carrozzone inutile che ci fa crescere solo dell’1%”

(Di sabato 24 aprile 2021) Doveva essere una manna dal cielo, rischia di essere una mannaia. IlPlan, come ampiamente detto sin da quando se ne iniziò a parlare le prime volte, è un coacervo di fregature. Dove i contro superano di gran lunga i pro, un classico quando c’è di mezzo l’Ue. A spiegare le insidie di questo piano e i motivi per cui non risolleverà per nulla la nostra economia ci ha pensato, in una attenta analisi pubblicata su La Verità, Giuseppe: “191 miliardi di investimenti finanziati dalla Commissione a cui si aggiungono 31 del Fondo nazionale complementare e 13,5 del fondo React Ue. Sottraendo 53,2 miliardi che finanzieranno progetti già in essere, avremo circa 183 miliardi di investimenti aggiuntivi fino al 2026. Giusto per avere un paragone nel 2021 l’Italia emetterà titoli pubblici, tra rimborsi e fabbisogno aggiuntivo, per 597 miliardi”. ...