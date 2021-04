Le previsioni dell’impatto del Recovery si basano su scenari molto ottimistici Forse troppo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Nella premessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) anticipata ieri (venerdì) dal Foglio, Mario Draghi scrive che il governo stima un “impatto significativo” degli investimenti: “Nel 2026, l’anno di conclusione del Piano – scrive Draghi –. il prodotto interno lordo sarà di almeno 3,6 per cento più alto rispetto all’andamento tendenziale e l’occupazione di quasi 3 punti percentuali”. La previsione del presidente del Consiglio, presentata con una certa assertività, è più un auspicio che una certezza. Perché, oltre a tutte le variabili imponderabili da qui al 2026, si basa su un’assunzione importante ma tutt’altro che scontata: “Si è ipotizzato che gli investimenti pubblici associati al Piano siano quelli ad alta efficienza”. Questa ipotesi implica un cambiamento rispetto a come funziona la Pubblica amministrazione e alla storia degli investimenti pubblici in Italia. Il ...