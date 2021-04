Il Sassuolo travolge la Samp, finisce 1 a 0: decide la rovesciata di Berardi. Neroverdi blindano l'ottavo posto (Di sabato 24 aprile 2021) Il Sassuolo mette la quarta e mette nel mirino l'Europa. La squadra di De Zerbi regola di misura la Sampdoria al Mapei Stadium (1-0) e conferma il magic moment. A decidere è la rovesciata di Berardi nella ripresa, dopo una prima frazione non brillante da parte dei padroni di casa che crescono d'intensità dopo l'intervallo. Il successo, come detto il quarto consecutivo, è meritato e permette ai Neroverdi di blindare l'ottavo posto, issandosi a +10 dai blucerchiati. Ma De Zerbi può anche buttare un occhio in alto: la Roma è distante tre lunghezze. Sampdoria sfortunata nel primo tempo per il palo centrato da Jankto. Il Sassuolo si presenta alla sfida senza lo squalificato Djuricic e gli infortunati Caputo e Raspadori: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Ilmette la quarta e mette nel mirino l'Europa. La squadra di De Zerbi regola di misura ladoria al Mapei Stadium (1-0) e conferma il magic moment. Are è ladinella ripresa, dopo una prima frazione non brillante da parte dei padroni di casa che crescono d'intensità dopo l'intervallo. Il successo, come detto il quarto consecutivo, è meritato e permette aidi blindare l', issandosi a +10 dai blucerchiati. Ma De Zerbi può anche buttare un occhio in alto: la Roma è distante tre lunghezze.doria sfortunata nel primo tempo per il palo centrato da Jankto. Ilsi presenta alla sfida senza lo squalificato Djuricic e gli infortunati Caputo e Raspadori: ...

