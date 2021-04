Governo: Prodi, 'Salvini si è imbertinottato ma così perde voti' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Salvini si è imbertinottato..., si è messo nella scia di Bertinotti. Sindrome classica delle coalizioni. Fai una scelta drastica, come quella di Bertinotti di coalizzarsi con l'Ulivo. Poi cominci a perdere consensi e la cosa ti fa diventare matto. E allora alzi la posta. Ti impunti anche sul niente, ogni giorno di più. Ma attenzione: questo fa perdere voti, non guadagnarli". Lo dice Romano Prodi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Nel mio caso", ricorda l'ex premier "Bertinotti poteva" far cadere il Governo. "Ma Draghi ha molte più riserve". Certo, Salvini "non crocifigge Draghi solo perché non ha il martello. Ma alza la posta. Fa prevalere il suo interesse di parte". L'attuale presidente del Consiglio "deve fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "si è..., si è messo nella scia di Bertinotti. Sindrome classica delle coalizioni. Fai una scelta drastica, come quella di Bertinotti di coalizzarsi con l'Ulivo. Poi cominci are consensi e la cosa ti fa diventare matto. E allora alzi la posta. Ti impunti anche sul niente, ogni giorno di più. Ma attenzione: questo fare, non guadagnarli". Lo dice Romano, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Nel mio caso", ricorda l'ex premier "Bertinotti poteva" far cadere il. "Ma Draghi ha molte più riserve". Certo,"non crocifigge Draghi solo perché non ha il martello. Ma alza la posta. Fa prevalere il suo interesse di parte". L'attuale presidente del Consiglio "deve fare ...

PaoloFM : In pratica Prodi sta dicendo che Bertinotti ha fatto cadere il governo perché sentiva la pressione dell’elettorato… - pietro30199674 : RT @truhenorgel: @EnricoLetta Io mi ricordo quando non vi siete girati dall’altra parte speronando una nave carica di albanesi. Governo Pro… - Black300Joe : @BoninoMeme Prodi finge di essere caduto a causa di una congiura di Palazzo. Finge di non ricordare CHE IL GOVERNO… - mammasi68 : RT @truhenorgel: @EnricoLetta Io mi ricordo quando non vi siete girati dall’altra parte speronando una nave carica di albanesi. Governo Pro… - geg93626969 : @GRETA1SGARBO @marcell16895275 @eretico_l E' una mia impressione ma penso sia tutto programmato gia' da tempo, dra… -