Gianluca Gazzoli | chi è | età | malattia | libro | figli

Leggi su puglia24news

(Di sabato 24 aprile 2021)è uno speaker radiofonico di successo che pace molto al pubblico. Oggi, sabato 24 aprile, sarò protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sul suo privato.: chi è?nasce il 18 agosto 1988, ha 32 anni e quest’anno ne compirà 33 ed il suo segno zodiacale è quello del Leone. Lui è un conduttore radiofonico e televisivo ed anche videomaker di grande successo che piace molto al pubblico. La sua carriera inizia come animatore dei villaggi turistici e nel 2014 inizia per lui una carriera nel mondo della radio ed inizia da Radio Numeber One, una emittente del Nord Italia molto famosa. Successivamente è passato ad un’altra radio ed è diventato voce di Rai ...