Gazzetta: non c’è alcuna trattativa per il rinnovo di Insigne col Napoli (Di sabato 24 aprile 2021) Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli scade nel 2022, ma sul fronte rinnovo è tutto fermo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Non si tratta. “Al momento però non c’è trattativa. La società non ha avviato una trattativa, impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine – in questo Aurelio De Laurentiis il suo scudetto lo ha vinto – e tagliare il monte ingaggi. Insigne ha capito che non è il momento di forzare e preferisce restare concentrato sulle ultime sei partite di campionato. Poi ci sarà l’Europeo e se le parti vorranno l’agente Vincenzo Pisacane si siederà a discutere col presidente di un rinnovo che dovrebbe consentire al capitano di chiudere la carriera al Napoli, come nelle sue intenzioni. Far scivolare la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Il contratto di Lorenzocon ilscade nel 2022, ma sul fronteè tutto fermo. Lo scrive ladello Sport. Non si tratta. “Al momento però non c’è. La società non ha avviato una, impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine – in questo Aurelio De Laurentiis il suo scudetto lo ha vinto – e tagliare il monte ingaggi.ha capito che non è il momento di forzare e preferisce restare concentrato sulle ultime sei partite di campionato. Poi ci sarà l’Europeo e se le parti vorranno l’agente Vincenzo Pisacane si siederà a discutere col presidente di unche dovrebbe consentire al capitano di chiudere la carriera al, come nelle sue intenzioni. Far scivolare la ...

