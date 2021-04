Formazioni ufficiali Parma Crotone | le scelte degli allenatori

(Di sabato 24 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. Allenatore: D’Aversa.(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

PARMA (4 - 3 - 3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All. D'Aversa CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, ...