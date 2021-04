Farmaci e cybercrime | 92 siti web oscurati dai Nas

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 aprile 2021) Operazione a contrasto delfarmaceutico da parte dei Nas:92dove venivano offerti svariati medicinali, molti dei quali connessi anche all’emergenza da Coronavirus. Nell’ambito di una mirata operazione di vigilanza telematica contro ilfarmaceutico, condotta di concerto con il Ministero della Salute, i carabinieri del Nas hanno oscurato 92web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in vendita, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicinali molte delle quali connesse anche con l’emergenza pandemica da Covid-19. Oltre a una serie direcanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo ...