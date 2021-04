Egitto | Patrick Zaki incontra padre dopo più di sei mesi

Advertising

AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: Riccardo Noury: Ma quanto è cauto il governo italiano… #Egitto #Patrick - CaressaGiovanni : Riccardo Noury: Ma quanto è cauto il governo italiano… #Egitto #Patrick - Michele37720648 : @panpan17048428 @GiorgiaMeloni È l’Egitto che non rende note le motivazioni. Cosa c’entrano i media italiani? Patri… - vannuccidavide : Il caso di Patrick #Zaki è simbolico e dovrebbe essere preso a cuore da chi tiene alla posizione internazionale del… - giulianofalco : RT @UniboMagazine: La storia di Patrick Zaki si ripete. A febbraio Ahmed Samir Santawy, ricercatore e studente di Antropologia presso l’Uni… -

- Dopo più di sei mesi,Zaki ha potuto incontrare suo padre nel carcere in cui è rinchiuso al Cairo dal febbraio 2020, con l'accusa di aver diffuso notizie false e minacciato la sicurezza ...Il padre diè malato mentre il figlio si trova rinchiuso nel carcere di Tora, inda oltre 14 mesi. "- si legge nel post - vede suo padre per la prima volta in più di sei mesi e ...Patrick Zaki ha visto suo padre per la prima volta dopo più di sei mesi e ha fatto le congratulazioni ai suoi compagni di Master che si stanno per laureare in Italia. Lo scrivono su Facebook i curator ...Lo studente incarcerato in Egitto avrebbe potuto finire gli studi con loro. La docente: "Patrick ti aspettiamo, appena tornerai potrai riprendere il tuo ...