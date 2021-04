Dramma ad Avellino | 53enne ucciso dalla figlia e dal fidanzato

Leggi su newsmondo

(Di sabato 24 aprile 2021) Omicidio ad. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato daldella. I due volevano uccidere anche madre e sorella.– Omicidio adnella serata di venerdì 23 aprile. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato daldellaperché non voleva quella relazione. Un piano che, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, prevedeva anche l’uccisione della madre e della sorella di lei, ma la reazione e le urla dell’uomo hanno costretto i ragazzi a fuggire prima di essere presi. Una tragedia che sembra essere ormai ben chiara. I due hanno deciso di agire in questo modo dopo il no a questa relazione. L’omicidio Un piano organizzato dai due. Con la scusa di dover buttare la spazzatura, la giovane ha fatto entrare in ...