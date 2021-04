Don Giacomo Panizza, storia di un prete coraggio (Di sabato 24 aprile 2021) Da 45 anni in Calabria, il sacerdote bresciano vive sotto scorta per essersi opposto alle prevaricazioni dei clan di Lamezia Terme. Fondatore della Comunità Progetto Sud, ha portato la speranza ai disabili del Sud. «Negli anni Settanta, a Brescia, anche quelli in carrozzina lavoravano» ricorda. «A Lamezia, invece, vivevano segregati in casa». «Ero un ragazzo del profondo Nord che si è trovato catapultato, da sacerdote, nel profondo Sud, per una missione evangelizzatrice. Quel ragazzo, anche ribelle ed anticonformista, è diventato uomo scegliendo di vivere in uno dei quartieri più problematici di Lamezia Terme, nella ancor più problematica terra di Calabria. Di cui si è innamorato». Don Giacomo Panizza ha lo sguardo magnetico, esattamente come quella sua voce che avvolge e ipnotizza chi ha imparato ad ascoltarlo, ora discernendo del Vangelo come ... Leggi su panorama (Di sabato 24 aprile 2021) Da 45 anni in Calabria, il sacerdote bresciano vive sotto scorta per essersi opposto alle prevaricazioni dei clan di Lamezia Terme. Fondatore della Comunità Progetto Sud, ha portato la speranza ai disabili del Sud. «Negli anni Settanta, a Brescia, anche quelli in carrozzina lavoravano» ricorda. «A Lamezia, invece, vivevano segregati in casa». «Ero un ragazzo del profondo Nord che si è trovato catapultato, da sacerdote, nel profondo Sud, per una missione evangelizzatrice. Quel ragazzo, anche ribelle ed anticonformista, è diventato uomo scegliendo di vivere in uno dei quartieri più problematici di Lamezia Terme, nella ancor più problematica terra di Calabria. Di cui si è innamorato». Donha lo sguardo magnetico, esattamente come quella sua voce che avvolge e ipnotizza chi ha imparato ad ascoltarlo, ora discernendo del Vangelo come ...

