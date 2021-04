**Covid: Viminale, 'controlli in locali e zone movida, riaperture attentamente monitorate'** (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - controlli in locali e zone della movida a partire dal 26 aprile allo scopo di evitare sovraffollamenti. E' quanto si legge nella circolare del Viminale inviata ai prefetti in vista delle riaperture che scatteranno dal 26 aprile. “E' di tutta evidenza che il superamento di alcune precedenti restrizioni dovrà essere attentamente monitorato” si sottolinea. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) -indellaa partire dal 26 aprile allo scopo di evitare sovraffollamenti. E' quanto si legge nella circolare delinviata ai prefetti in vista delleche scatteranno dal 26 aprile. “E' di tutta evidenza che il superamento di alcune precedenti restrizioni dovrà esseremonitorato” si sottolinea.

