Covid Liguria, calano ancora ricoveri e positivi (Di sabato 24 aprile 2021) La In Liguria sono stati registrati nelle ultime 24 ore 279 nuovi positivi, ma il totale degli attualmente positivi scende di 87 unità (a quota 6.189) perché ci sono 356 guariti e dieci decessi. Sul ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 aprile 2021) La Insono stati registrati nelle ultime 24 ore 279 nuovi, ma il totale degli attualmentescende di 87 unità (a quota 6.189) perché ci sono 356 guariti e dieci decessi. Sul ...

Advertising

AsoUnZariot : RT @RadioSavana: Non abbiamo avuto Covid, mai fatto un tampone (e mai lo faremo), non ci vaccineremo. A detta del governo Draghi dovremmo r… - gatasch : RT @RadioSavana: Non abbiamo avuto Covid, mai fatto un tampone (e mai lo faremo), non ci vaccineremo. A detta del governo Draghi dovremmo r… - kellyyasmin38 : RT @RadioSavana: Non abbiamo avuto Covid, mai fatto un tampone (e mai lo faremo), non ci vaccineremo. A detta del governo Draghi dovremmo r… - Carmen5633 : RT @RadioSavana: Non abbiamo avuto Covid, mai fatto un tampone (e mai lo faremo), non ci vaccineremo. A detta del governo Draghi dovremmo r… - TerroneDoc : RT @RadioSavana: Non abbiamo avuto Covid, mai fatto un tampone (e mai lo faremo), non ci vaccineremo. A detta del governo Draghi dovremmo r… -