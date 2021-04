Covid | l' Abruzzo da lunedì in zona Gialla ma ancora qualche comune ristretto in zona rossa

(Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha partecipato alla riunione dell’Unità di Crisi per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso la nuova ordinanza che entrerà in vigore daprossimo. Una settimana che ha visto l’indice RT scendere rispetto a quella scorsa, assestandosi a 0,84, con un ulteriore alleggerimento per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in ospedale. “L’torna in– ha dichiarato il presidente Marsilio – Il numero dei contagiati è in diminuzione, abbiamo la provincia di Pescara che questa settimana ha registrato parametri dabianca, essendo sotto i 50 casi ogni centomila abitanti, l’interoè sceso sotto cento. ...

