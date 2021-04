Confindustria incassa | dubbi sull’idrogeno «blu»

Leggi su ilmanifesto

Le ultime limature e gli ultimi compromessi sono stati messi a punto nella riunione al Mef con Mario Draghi in contatto telefonico direttamente con Ursula Von der Leyen. Le novità rispetto alle 319 pagine del Piano nazionale di ripresa e resilienza messe a punto dal ministro Daniele Franco sono minime ma significative. I fondi europei sono 191 miliardi più 30 del fondo complementare con risorse in deficit per terminare i progetti che scavalleranno il 2026, data limite per l'uso delle