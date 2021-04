Cinque giocatori della Virtus Verona accusati di stupro da una ragazza

(Di sabato 24 aprile 2021) . Loro si difendono: “Rapporti consenzienti”.– . La vicenda, come scritto da La Repubblica, risale al gennaio 2020 quando la giovane ha raccontato agli inquirenti di essere stata abusata. I professionisti hanno smentito la versioneparlando di “rapporti consenzienti”. Nei prossimi giorni il giudice dovrà decidere se rinviare glicon l’accusa di violenza sessuale di gruppo. L’episodio, come detto, è avvenuto primapandemia e tre dei calciatori hanno cambiato squadra. Resta il massimo riserbo sulla vicenda e soprattutto sui nomi delle persone coinvolte nell’accaduto. La dura posizione dei tifosi Dura la posizione dei tifosi. “Siamo scioccati, indignati e molto arrabbiati di apprendere ...

sportface2016 : #VirtusVerona La società in una nota commenta le accuse di violenza sessuale ricadenti su cinque suoi giocatori - LuLu_FTB : Cinque giocatori della Virtus Verona accusati di stupro. Ghirelli: “Sono turbato” - felipegt182 : RT @Gazzetta_it: Cinque giocatori della #VirtusVerona accusati di #stupro di gruppo #LegaPro - Cascovic : RT @Gazzetta_it: Cinque giocatori della #VirtusVerona accusati di #stupro di gruppo #LegaPro - sportli26181512 : Cinque giocatori della Virtus Verona accusati di stupro. Ghirelli: “Sono turbato”: Cinque giocatori della Virtus Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque giocatori

L'Arena

...quattrodella Virtus Verona e una ragazza che sarebbe stata stuprata dagli stessi. Queste le sue parole in merito: ' La vicenda di presunta violenza sessuale che vede imputati...Così in una nota ufficiale la Virtus Verona , società di serie C, commenta oggi la vicenda che ha coinvoltosuoi, accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza nel ...Dopo l'accusa di stupro di gruppo che pende sopra cinque suoi calciatori la Virtus Verona, formazione di Borgo Venezia che milita... Scopri di più ...Le rose delle squadre della defunta Super League valgono quasi il doppio di quelle dell'attuale Serie A. Poi è successo quello che è successo ...