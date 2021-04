Calcio: Pirlo, 'Dybala sta molto meglio, con CR7 rapporto splendido' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Dybala sta molto meglio, oggi valuteremo le sue condizioni. Con Ronaldo ho un rapporto splendido, vuole sempre far bene". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina a proposito dei due attaccanti. "Più passano le partite, mette minuti nelle gambe e più Paulo sta meglio -ha sottolineato il tecnico bresciano-. L'altra sera ha iniziato la partita in un certo modo ma l'ha finita meglio. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto e anche lui si sente meglio. Domani vediamo ho ancora l'allenamento di oggi per vedere le condizioni di tutti e decidere chi mettere in campo dall'inizio". "Cristiano è un ragazzo che ha sempre voglia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "sta, oggi valuteremo le sue condizioni. Con Ronaldo ho un, vuole sempre far bene". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina a proposito dei due attaccanti. "Più passano le partite, mette minuti nelle gambe e più Paulo sta-ha sottolineato il tecnico bresciano-. L'altra sera ha iniziato la partita in un certo modo ma l'ha finita. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto e anche lui si sente. Domani vediamo ho ancora l'allenamento di oggi per vedere le condizioni di tutti e decidere chi mettere in campo dall'inizio". "Cristiano è un ragazzo che ha sempre voglia di ...

