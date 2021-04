Ambasciatori del Gusto, un manifesto per la ricostruzione della ristorazione (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – Torna a rivolgersi al Governo l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG) per la ripartenza della ristorazione italiana proponendo al premier Mario Draghi e al ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco un manifesto nel quale raccoglie tutte le proposte volte alla concreta ricostruzione del settore. L’associazione sottolinea che “i provvedimenti necessari sono molteplici e necessitano di una gestione coordinata e strutturata fra di loro e riguardando tutte le voci di bilancio con cui le aziende del comparto, al pari di tutte le realtà imprenditoriali italiane, devono fare i conti”. Il cambio di passo chiesto – viene spiegato in una nota – “deve riguardare la politica del lavoro, accelerando i tempi di erogazione della cassa integrazione, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – Torna a rivolgersi al Governo l’Associazione Italianadel(AdG) per la ripartenzaitaliana proponendo al premier Mario Draghi e al ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco unnel quale raccoglie tutte le proposte volte alla concretadel settore. L’associazione sottolinea che “i provvedimenti necessari sono molteplici e necessitano di una gestione coordinata e strutturata fra di loro e riguardando tutte le voci di bilancio con cui le aziende del comparto, al pari di tutte le realtà imprenditoriali italiane, devono fare i conti”. Il cambio di passo chiesto – viene spiegato in una nota – “deve riguardare la politica del lavoro, accelerando i tempi di erogazionecassa integrazione, ...

Ambasciatori del Gusto, un manifesto per la ricostruzione della ristorazione ROMA - Torna a rivolgersi al Governo l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG) per la ripartenza della ristorazione italiana proponendo al ...

