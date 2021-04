Uomini e Donne, anticipazioni del 23 aprile: delusioni e discussioni in studio (Di venerdì 23 aprile 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Nella puntata di giovedì il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere la seconda parte della discussione del cavaliere Luca con le sue dame. Una conversazione molto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 aprile 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diContinua senza sosta la programmazione di, il popolare dating show di Maria De Filippi. Nella puntata di giovedì il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere la seconda parte della discussione del cavaliere Luca con le sue dame. Una conversazione molto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - la_seriale : @pazzescoh Infatti, uomini e donne è nel suo periodo no - Zingara8112 : RT @Zingara8112: I massimi sistemi li lasciamo alle donne e uomini vip di twitter, noi poveri mortali ci accontentiamo di scrivere minchiat… -