Un pallone e tanta voglia di stare insieme: la gioia dei bambini di Solopaca (VIDEO) (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Solopaca (Bn) – Il volto della felicità, non c’è altro modo per definire ciò che si è visto a Solopaca nel giorno della riapertura delle attività sportive. Un incontro per i ragazzi della scuola calcio di Ciccio Mortelliti che è servito a riprendere confidenza col campo, un po’ col pallone attraverso vari giochi ma, soprattutto, per tornare a quella socialità che è stata spazzata via da un anno di covid. I ragazzi non chiedevano altro che rivedere i propri compagni di giochi e passare qualche ora in spensieratezza. Obiettivo centrato in pieno guardando i loro occhi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il volto della felicità, non c’è altro modo per definire ciò che si è visto anel giorno della riapertura delle attività sportive. Un incontro per i ragazzi della scuola calcio di Ciccio Mortelliti che è servito a riprendere confidenza col campo, un po’ colattraverso vari giochi ma, soprattutto, per tornare a quella socialità che è stata spazzata via da un anno di covid. I ragazzi non chiedevano altro che rivedere i propri compagni di giochi e passare qualche ora in spensieratezza. Obiettivo centrato in pieno guardando i loro occhi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Un #Pallone e tanta voglia di stare insieme: la gioia dei bambini di #Solopaca (VIDEO) **… - 3dc8 : @alei1004 @pietro00112 ..che hanno tanta dignità, ma purtroppo non una squadra di pallone decente. ?? - soniasorrent : @MatteoSorrenti Davanti al televisore in formazione da sei. Seguendo la traiettoria del pallone tra calle e kk tutt… - graziacludi : non credevo ci fosse tanta gente ipocrita! il calcio è di tutti? ma non dite cazzate! i bambini se vogliono giocare… - Fra_bas__ : RT @fabbia21: Tanta falsità e poca chiarezza nel mondo del calcio. Da una parte, un’ormai bugiarda e corrotta #Uefa, dall’altra, una poco c… -