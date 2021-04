Ufficiale: da lunedì la Lombardia torna in zona gialla (Di venerdì 23 aprile 2021) “È Ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all’impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto – ha concluso Fontana – che sapremo non disperdere questa opportunità”. Tra le Regioni solo la Sardegna rimane in zona rossa, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta sono arancioni. Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) “È, dalaè in fascia”. Lo afferma il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all’impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto – ha concluso Fontana – che sapremo non disperdere questa opportunità”. Tra le Regioni solo la Sardegna rimane inrossa, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta sono arancioni.

