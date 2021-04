Ucciso a bastonate il cigno Arturo. Taglia di 5.000 euro sul colpevole (Di venerdì 23 aprile 2021) È l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, Aidaa che ha emesso una taglia che aiuti le guardie venatorie a trovare chi ha ucciso il cigno del piccolo paese di Laghi in provincia di Vicenza. Il cigno, chiamato Arturo, viveva con la sua compagna, Principessa, negli specchi d’acqua del territorio comunale ed era conosciuto da tutti. È stato ucciso a bastonate la scorsa settimana, il suo corpo è stato trovato sul lago con il collo rotto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) È l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, Aidaa che ha emesso una taglia che aiuti le guardie venatorie a trovare chi ha ucciso il cigno del piccolo paese di Laghi in provincia di Vicenza. Il cigno, chiamato Arturo, viveva con la sua compagna, Principessa, negli specchi d’acqua del territorio comunale ed era conosciuto da tutti. È stato ucciso a bastonate la scorsa settimana, il suo corpo è stato trovato sul lago con il collo rotto.

