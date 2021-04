Traffico Roma del 23-04-2021 ore 10:00 (Di venerdì 23 aprile 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila code per incidente dal raccordo a Tor Cervara verso il centro proseguendo nella stessa direzione rallentamenti per Traffico intenso tra via Filippo Fiorentini e il bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico via Moreali code dalla Nomentana via dei Campi Sportivi code anche in direzione opposta verso San Giovanni da via Prenestina a viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra Ardeatina nella zona di Colle Prenestino e rallentamenti per incidente sulla via Prenestina all’altezza di via Pasquale a Lecce questa sera trasporto pubblico a rischio per uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 20:30 fino al termine del servizio l’agitazione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tratto Urbano dellaL’Aquila code per incidente dal raccordo a Tor Cervara verso il centro proseguendo nella stessa direzione rallentamenti perintenso tra via Filippo Fiorentini e il bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico via Moreali code dalla Nomentana via dei Campi Sportivi code anche in direzione opposta verso San Giovanni da via Prenestina a viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra Ardeatina nella zona di Colle Prenestino e rallentamenti per incidente sulla via Prenestina all’altezza di via Pasquale a Lecce questa sera trasporto pubblico a rischio per uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 20:30 fino al termine del servizio l’agitazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Offerte TIM con giga illimitati per cellulare: le promozioni di Aprile 2021 Con Tim Unica tutta la famiglia ha traffico dati senza limiti Offerte TIM con giga illimitati per ...territorio di Milano e consente di navigare alla massima velocità in alcune aree delle città di Roma,...

Traffico Roma del 23 - 04 - 2021 ore 08:30 ...rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale S sempre a Roma est in colonna anche sulla Prenestina all'altezza di Colle Prenestino trafficata la diramazione di Roma ...

Traffico Roma del 22-04-2021 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Campidoglio, al via cantieri isole ambientali di Ostia Antica e Casal Bertone Obiettivo è dare la possibilità ai cittadini di poter vivere in sicurezza gli spazi sotto casa, liberi da traffico e smog”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’intervento nel borgo ...

Superbonus, è scontro sulla proroga. E il piano del Recovery non parla più del cashback migliorando i collegamenti delle aree a nord delle Alpi con i porti di Genova e Trieste per servire i traffici oceanici». Nel Centro «si rafforzeranno due assi Est-Ovest (Roma-Pescara e Orte-Falconara ...

