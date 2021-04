Tour of the Alps, le pagelle di oggi: Grossschartner impeccabile, Pinot ci prova, ma la gamba non c’è (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Tour of the Alps 2021 si è concluso con una frazione che ha visto Felix Grossschartner arrivare tutto solo e a braccia alzate a Riva del Garda. La tappa è stata molto selettiva, ma tra gli uomini di classifica non è successo praticamente nulla. Questo poiché il leader della classifica generale Simon Yates pareva decisamente inscalfibile. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle. LE pagelle DELLA QUINTA TAPPA DEL Tour OF THE Alps 2021 FELIX Grossschartner (BORA HANSGROHE) VOTO 10: Dopo il secondo posto di due giorni fa, l’austriaco va nuovamente in fuga e stavolta non trova nessuno capace di infrangere i suoi sogni di gloria. Fa il vuoto sull’ultimo passaggio sull’erta di Lago di Tenno e tutti gli altri lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilof the2021 si è concluso con una frazione che ha visto Felixarrivare tutto solo e a braccia alzate a Riva del Garda. La tappa è stata molto selettiva, ma tra gli uomini di classifica non è successo praticamente nulla. Questo poiché il leader della classifica generale Simon Yates pareva decisamente inscalfibile. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDELLA QUINTA TAPPA DELOF THE2021 FELIX(BORA HANSGROHE) VOTO 10: Dopo il secondo posto di due giorni fa, l’austriaco va nuovamente in fuga e stavolta non trova nessuno capace di infrangere i suoi sogni di gloria. Fa il vuoto sull’ultimo passaggio sull’erta di Lago di Tenno e tutti gli altri lo ...

