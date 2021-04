Ti ricordi… Fabian O’Neill | il mago uruguaiano che fece gioire Cagliari e i baristi sardi Zidane disse | “È il più forte con cui ho giocato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) La palla con un sibilo sfiora il sette, dalla curva si leva un “uhhhh” di reale stupore per quel tiro geniale e bellissimo. Ma il portiere è già pronto a battere la rimessa dal fondo: il pallone è uscito, sono stati i centimetri, giudici supremi del campo, a segnare il confine tra ciò che è storia e ciò che non lo è. Come sempre, d’altronde. Pochi secondi prima quel pallone era a terra al limite d’area: punizione a un metro dalla bandierina del calcio d’angolo. Poche storie: da quella posizione se sei mancino (e molto dotato) puoi pure provare a tirare in porta, se sei destro devi metterla in mezzo, perché pure a calcetto con gli amici se tiri d’esterno destro col rischio di figuraccia quotato 1 a 1, ti prendi gli insulti, ad andar bene. Ma aAlbertoDominguez da Paso de los Toros, Uruguay, degli insulti non frega assolutamente nulla. ...