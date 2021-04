Sottomarino disperso in Indonesia: "Individuato un oggetto, ossigeno per poche ore" (Di venerdì 23 aprile 2021) C'è una traccia, per il Sottomarino scomparso mercoledì all'alba in Indonesia , al largo di Bali, con 53 marinai a bordo e una riserva di ossigeno che vale ancora per un giorno. E' stato Individuato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) C'è una traccia, per ilscomparso mercoledì all'alba in, al largo di Bali, con 53 marinai a bordo e una riserva diche vale ancora per un giorno. E' stato...

Advertising

RaiNews : #Sottomarino sparito in #Indonesia: è disperso tra Java e Bali, l'ossigeno a bordo potrebbe esaurirsi entro sabato:… - adrianepettis : RT @SkyTG24: Sottomarino disperso in Indonesia: 48 ore per salvare le persone a bordo - Sandradio46 : RT @RaiNews: #Sottomarino sparito in #Indonesia: è disperso tra Java e Bali, l'ossigeno a bordo potrebbe esaurirsi entro sabato: è corsa co… - conteadifoix : RT @Corriere: Sottomarino sparito in Indonesia: è disperso tra Java e Bali, stasera finirà l’ossigeno per i 53 marinai - PPColasanti : RT @RaiNews: #Sottomarino sparito in #Indonesia: è disperso tra Java e Bali, l'ossigeno a bordo potrebbe esaurirsi entro sabato: è corsa co… -