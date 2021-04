Sileri “Torneremo ad abbracciarci, purché vaccinati” (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’estate più libera con rientro a casa a mezzanotte, contagi permettendo, e con l’aumento delle vaccinazioni. È la previsione fatta dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress. sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’estate più libera con rientro a casa a mezzanotte, contagi permettendo, e con l’aumento delle vaccinazioni. È la previsione fatta dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress. sat/mrv su Il Corriere della Città.

Un'estate più libera con rientro a casa a mezzanotte, contagi permettendo, e con l'aumento delle vaccinazioni. È la previsione fatta dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 18 APRILE/ Min. Salute: 251 morti, 12.694 nuovi casi A Sky Tg24 è ancora SIleri a fare il punto sulla attuale situazione epidemiologica del Paese: " Le ... Ma voglio ripeterlo: non torneremo più alle chiusure ". Per il capo Prevenzione del Ministero della ...

Sileri “Torneremo ad abbracciarci, purché vaccinati” Nuovo Sud Sileri “Torneremo a riabbracciarci, purché vaccinati” è qualcosa di utile, torneremo alla vita di prima, convivendo con un virus che purtroppo continuerà ad essere presente, ma che non determinerà il numero di morti che vediamo ad oggi. Torneremo a ...

Coprifuoco, il Pd 'gela' Salvini: "La decisioni vanno rispettate" La posizione del Pd fa tornare alta la tensione nell'esecutivo ... Il viceministro alla Salute Piepaolo Sileri, ad esempio, non ha escluso il passaggio al coprifuoco alle 23 in breve tempo, ma altri ...

