Scarpe con false griffe dalla Cina: presa la banda dei ventenni (Di venerdì 23 aprile 2021) Una banda di ventenni molto intraprendenti aveva messo in piedi un fruttuoso giro di vendita online di Scarpe griffate , dai marchi falsi , ma dopo aver guadagnato una cifra ingente sono stati ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Unadimolto intraprendenti aveva messo in piedi un fruttuoso giro di vendita online digriffate , dai marchi falsi , ma dopo aver guadagnato una cifra ingente sono stati ...

Advertising

Cesare14931834 : @Zeccarossa1 @La_manina__ Era talmente Capo che mezzo Partito gli fece le scarpe al referendum . E comunque con Zin… - Hotaru_Tomoe78 : Da qualche giorno in ufficio trovavo dei pezzi di gomma nera per terra e non capivo cosa fossero. Ho controllato e… - bolartur : RT @leggoit: Milano, scarpe con false griffe dalla Cina: presa la banda dei ventenni - leggoit : Milano, scarpe con false griffe dalla Cina: presa la banda dei ventenni - kappaTI : RT @mi_servi: Ma voi, la riccia versione ufficio, con i jeans e con le scarpe l’avete mai vista?!?! ???? -