Rousseau divorzia da M5s | Cambiamo strada

Leggi su agi

(Di venerdì 23 aprile 2021) AGI -"scarica" i vertici M5s: le casse sono "vuote" dopo l'appello inevaso ai morosi di rispettare i patti sui contributi da versare, e per questo la piattaforma di Casaleggio ha deciso di creare un web laico con progetti aperti a tutti i cittadini. "L'Associazionecambia": L'annuncio, pubblicato sul Blog delle Stelle, certifica il divorzio tra la piattaforma e i vertici del Movimento 5 stelle. "La scelta è dolorosa, ma inevitabile - si legge nel messaggio - In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame trae ...