Red Bull: il motore 2025 sarà un passo fondamentale per il team (Di venerdì 23 aprile 2021) La Red Bull inizia lentamente a progettare il motore per il 2025. Il team austriaco, a partire dalla prossima stagione, acquisirà i progetti del motore Honda che farà da guida per la power unit progettata dalla scuderia austriaca. Aston Martin-FIA: continua la protesta del team inglese Red Bull: il motore sarà pronto per il 2025? Nella sua breve storia in F1, la Red Bull è sempre stata una scuderia cliente. Ha prima trionfato con i motori Renault e poi ha deciso di costruire un progetto con Honda Racing. L'addio dell'azienda giapponese al mondo dei motori, ha costretto il team austriaco a rivedere i suoi piani. Piani aiutati dal congelamento dei motori fino al 2024 che ...

