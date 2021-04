Recovery: Draghi, 'vincere sfida per Paese più moderno' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il Pnrr è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del Paese. Il governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute. L'Italia deve combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza. Il governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all'interno di un'Europa piu' forte e solidale". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm anticipata da Il Foglio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il Pnrr è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del. Il governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute. L'Italia deve combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza. Il governo vuolequestae consegnare alle prossime generazioni unpiù, all'interno di un'Europa piu' forte e solidale". Lo scrive il premier Marionell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm anticipata da Il Foglio.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi Cancellato il Cashback! Il provvedimento nel Recovery Plan Ma dall'ultima bozza del testo, scritta dal governo Draghi , il Cashback è sparito completamente e ... L'omissione del Cashback nel piano del Recovery, può solo voler dire che il governo ha intenzione ...

Recovery, svelata l'introduzione di Draghi: 'Uniremo creatività e concretezza' Recovery, Draghi rassisura l'Europa. 'Uniremo alla creatività la concretezza' Il governo Draghi si appresta a spedire all'Europa il piano per ottenere i fondi europei, passo fondamentale per il futuro ...

Recovery: Draghi, impatto sul Pil 3,6% nel 2026 Agenzia ANSA Recovery: Draghi, 'l'Italia non è condannata al declino' La storia economica recente dimostra, tuttavia, che l'Italia non è necessariamente destinata al declino". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm ...

Recovery: Draghi, 'impatto sul Pil 3,6% nel 2026 e 3 punti su occupazione' 6 per cento più alto rispetto all'andamento tendenziale e l'occupazione di quasi 3 punti percentuali". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm ...

