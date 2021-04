Raspadori: «Che felicità a San Siro. Vi dico a chi mi ispiro» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha rilasciato un’intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, di recente decisivo a San Siro contro il Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di Raspadori. SOGNO DOPPIETTE A SAN Siro: «Mica tante, queste cose le sogni raramente. Sono felice perchè il Sassuolo ha vinto» IDOLO: «Mi piace il modo di giocare che ha Aguero, mi ispiro a lui ma anche a Tevez e Di Natale. De Zerbi mi ripete che la completezza è importante» AMBIDESTRO: «Da piccolo ero solo mancino, mio fratello maggiore era destro, così ho iniziato a imitarlo. Adesso scrivo con la destra e calcio con entrambi i piedi, è un vantaggio perchè il difensore non intuisce ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il giovane attaccante del Sassuolo Giacomoha rilasciato un’intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole L’attaccante del Sassuolo Giacomo, di recente decisivo a Sancontro il Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di. SOGNO DOPPIETTE A SAN: «Mica tante, queste cose le sogni raramente. Sono felice perchè il Sassuolo ha vinto» IDOLO: «Mi piace il modo di giocare che ha Aguero, mia lui ma anche a Tevez e Di Natale. De Zerbi mi ripete che la completezza è importante» AMBIDESTRO: «Da piccolo ero solo mancino, mio fratello maggiore era destro, così ho iniziato a imitarlo. Adesso scrivo con la destra e calcio con entrambi i piedi, è un vantaggio perchè il difensore non intuisce ...

Advertising

BeppeSama : @agostinomela Chi è Raspadori, se fa l'elettricista mi mandi il numero di tel che ho da cambiare l'aspiratore in bagno. Grazie - carradori64 : @NinoSaltato Se tifo...la stessa squadra ...'che tifa' raspadori giusto? . - MassimoTurrini7 : RT @Vatenerazzurro1: #Raspadori: “A 10 anni ero malato di #Inter, un tifoso sfegatato, con Eto’o che era in assoluto il mio idolo. Che gioi… - BullaInterista : RT @Domy26905519: Raspadori: “A 10 anni ero malato di Inter, un tifoso sfegatato, con Eto’o che era in assoluto il mio idolo. Che gioia il… - andre85milan : RT @verok_cal: Vorrei dormire Chiudo gli occhi Vedo Raspadori che fa doppietta a San Siro Vi odio @acmilan -