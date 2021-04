Questa macchina trasforma la plastica in inchiostro per tatuaggi (e riduce gli sprechi) (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo smaltimento della plastica resta una questione fondamentale quando si tratta di contrastare il cambiamento climatico e si medita sulle azioni che possiamo intraprendere per provare a ridurre il tasso di inquinamento dei nostri oceani, arrivati oramai a contenere circa 150 milioni di tonnellate di plastica. E se le aziende si muovono per provare a dare il buon esempio – come ad esempio Oppo che ha donato 1000 alberi in collaborazione con Treedom per celebrare l’Earth Day – è arrivato il momento di considerare anche noi stessi come strumenti utili per lo smaltimento dei rifiuti. Non solo attraverso il riciclo attento con la raccolta differenziata, ma proprio utilizzando il nostro corpo per scomporre i rifiuti e tenerli fuori da discariche ed oceani. L’idea è venuta a Matthew Harkness, dottorando in filosofia, arte, design e media presso l'Università ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo smaltimento dellaresta una questione fondamentale quando si tratta di contrastare il cambiamento climatico e si medita sulle azioni che possiamo intraprendere per provare a ridurre il tasso di inquinamento dei nostri oceani, arrivati oramai a contenere circa 150 milioni di tonnellate di. E se le aziende si muovono per provare a dare il buon esempio – come ad esempio Oppo che ha donato 1000 alberi in collaborazione con Treedom per celebrare l’Earth Day – è arrivato il momento di considerare anche noi stessi come strumenti utili per lo smaltimento dei rifiuti. Non solo attraverso il riciclo attento con la raccolta differenziata, ma proprio utilizzando il nostro corpo per scomporre i rifiuti e tenerli fuori da discariche ed oceani. L’idea è venuta a Matthew Harkness, dottorando in filosofia, arte, design e media presso l'Università ...

Advertising

harmoniarp : E questa non avrebbe potuto vederlo perché era nascosto da una macchina parcheggiata io ho proprio urlato NO vedendo piume ovunque - pierpaolo_e : RT @Leonard29577026: Li immaginate questa estate a passeggio o in una macchina cabrio sul lungomare di Milano Marittima????....maxi assembra… - CLucarr : RT @Leonard29577026: Li immaginate questa estate a passeggio o in una macchina cabrio sul lungomare di Milano Marittima????....maxi assembra… - Leonard29577026 : Li immaginate questa estate a passeggio o in una macchina cabrio sul lungomare di Milano Marittima????....maxi assem… - BotDuran : RT @mariagraziabon: Duran Duran - Save A Prayer (Official Music Video) -