Napoli, è Italiano il preferito di De Laurentiis: può aprire un ciclo (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo Italiano sarebbe il preferito di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Secondo il presidente, potrebbe aprire un ciclo Nonostante il grande finale di stagione che sta disputando il Napoli, a fine campionato Gennaro Gattuso dirà addio alla panchina. Gli azzurri si sarebbero quindi già mossi per trovare il sostituto e il preferito di Aurelio De Laurentiis sarebbe Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attuale tecnico dello Spezia sarebbe il pupillo del presidente partenopeo perché lo vede come l’uomo che potrebbe aprire un ciclo in azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzosarebbe ildi Aurelio Deper la panchina del. Secondo il presidente, potrebbeunNonostante il grande finale di stagione che sta disputando il, a fine campionato Gennaro Gattuso dirà addio alla panchina. Gli azzurri si sarebbero quindi già mossi per trovare il sostituto e ildi Aurelio Desarebbe Vincenzo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attuale tecnico dello Spezia sarebbe il pupillo del presidente partenopeo perché lo vede come l’uomo che potrebbeunin azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Ventura: 'Insigne è il miglior giocatore italiano che ci sia, nessuna sorpresa per i numeri del Napoli in f… - apetrazzuolo : IL PARERE - Ventura: 'Insigne è il miglior giocatore italiano che ci sia, nessuna sorpresa per i numeri del Napoli… - napolimagazine : IL PARERE - Ventura: 'Insigne è il miglior giocatore italiano che ci sia, nessuna sorpresa per i numeri del Napoli… - FaiSempBurdell : @Markoporro10 @gamonapoli @monelloevoluto @sscnapoli @Lor_Insigne @Torrenapoli1 Dipende cosa intendi per costanza 1… - FaiSempBurdell : @Markoporro10 @gamonapoli @monelloevoluto @sscnapoli @Lor_Insigne @Torrenapoli1 No assolutamente, Solo parliamo de… -